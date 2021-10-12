Ташкент, 12 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. За первые девять месяцев текущего года уполномоченный по правам человека (омбудсман) и её представители в Узбекистане совершили 120 мониторинговых визитов по предупреждению применения пыток в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщает Газета. уз по итогам конференции «Перспективы развития национального превентивного механизма в Узбекистане на основе международных стандартов».

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Сообщается, что в 2019 году было совершено 46 таких визитов, в 2020 году — 71.

«Жертвы пыток не всегда могут своевременно сообщать о ситуациях, с которыми они сталкиваются. В такой ситуации изучения и мониторинговые визиты омбудсмена и общественной группы при нём могут дать необходимый сигнал», — цитирует издание омбудсмена Ферузу Эшматову.

Отмечается, что мониторинговые визиты по предупреждению пыток совершены не только в пенитенциарные учреждения, но и психиатрические больницы, наркологические диспансеры, реабилитационные центры.