Москва, , 10:29 — REGNUM Заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисиды о суверенитете над Южными Курилами помимо главы Курильска Вадима Рокотова, активно комментируют в социальных сетях. Люди иронизируют, что претензия на Курилы стала своеобразной японской традицией, ничего не имевшего со здравым смыслом.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это японская традиция, каждый новый премьер заявляет об амбициях на Курилы. Типа инаугурации», — иронизирует Пётр Урлинов.

«В Японии, как новый премьер так и новые требования к России. Смешно!» — соглашается Юрий Мацун.

«Нужно вообще перестать уже отвечать на эти высказывания. А то они так и будут как попугаи одно и то же. Им сказали раз и навсегда — это противоречит нашей Конституции. Всё! Если не понимают даже этого, то какой вообще смысл что-то говорить? Пускай болтают», — отмечает Алексей Коршунов.

«Таки придётся Фумио Кисиде от огорчения съесть рыбу фугу! Как говорится — накуся, выкуси», — иронизирует Виктор Рубаков.

«Даже если это показательное выступление, это что-то меняет? Под такими лозунгами начинать на посту этом работу, это явно нездоровый момент. И он вполне породит цепочку последующих моментов, от восприятия народом их, до всего что хочешь. И он станет заложником своего языка, а это может толкнуть на определенные моменты, когда его начнут этим реально попрекать люди», — рассуждает Семён.

«На Курилах, похоже, скоро будет жарко», — прогнозирует Тамара Давыдян.

Как сообщало ИА REGNUM, своё скандальное заявление новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал 12 октября в ходе дебатов в нижней палате парламента. По его словам, суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

Читайте также: Новый премьер-министр Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Несколькими днями ранее, выступая о своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, Кисида заявил, что мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса.

Читайте также: Кисида: мирного договора с РФ не будет без решения территориального вопроса

Тем временем, глава Курильска Вадим Рокотов напомнил о принятых недавно поправках в Конституцию РФ, где говорится о недопущении отчуждения территорий. По его словам, жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки.

Читайте также: Мэр Курильска ответил на слова премьер-министра Японии о суверенитете