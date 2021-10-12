Уфа, 12 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен докладом исполняющего обязанности министра ЖКХ республики Алана Марзаева об организации и проведении акции «Зелёная Башкирия». Об этом он сообщил 12 октября на оперативно совещании в правительстве региона.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Высадка деревьев в Красноярске

«Задание вы мое не выполнили. «Двойку» опять получили», — сообщил Хабиров, отметив, что в докладе ничего не было сказано о поливе деревьев. При этом нужно прекратить беспорядочную высадку насаждений.

Хабиров отметил, что ему не нужен просто отчет о том, сколько деревьев было высажено. Нужно разделить доклад на четыре группы. Первая — это аллеи. Нужно привести в порядок центральные улицы городов и в случае необходимости нужно старые деревья заменить сформированными крупномерами.

По его словам, вторая группа — это озеленение дворов. Третья — озеленение опустошённых территорий, четвертая — озеленение мелкими саженцами земель Гослесфонда.

По словам Марзаева, в 2021 году осенняя акция «Зеленая Башкирия» проходила с 25 сентября по 5 октября. В ней приняли участие более 48 тысяч человек. В населенных пунктах региона было высажено 8,5 тысяч крупномерных деревьев, 69 тысяч саженцев кустарников и деревьев, заменено две тысячи насаждений, которые не прижились.