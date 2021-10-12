Джакарта, 12 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Первую дозу вакцины против коронавируса в Индонезии получили 100 млн человек, из которых 57,5 млн человек получили вторую дозу вакцины, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Правительство ценит всех, кто усердно работает над тем, чтобы эта программа вакцинации увенчалась успехом», — говорится в заявлении министерства связи и информации.

В течение 10 месяцев 100 млн жителей Индонезии получили вакцину против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии одобрили российские сертификаты о вакцинации против коронавируса.