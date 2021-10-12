Бердск, Новосибирская область, 12 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В новосибирском Бердске приостановлена деятельность газопровода потребительского кооператива «ЗаливГазМонтаж». Об этом сообщает новосибирское региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

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Уточняется, что во время проверки производственного объекта были выявлены многочисленные нарушения. Например, отсутствовала лицензия на осуществление деятельности, не было документов по подготовке и аттестации руководящего состава и инженерно-технического персонала. Также в кооперативе не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном объекте. В случае аварии у организации отсутствует резерв средств и ресурсов для локализации и ликвидации последствий ЧП.

«Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем жителей города, Бердским городским судом принято решение о приостановлении деятельности газораспределительного пункта на 90 суток. Судебные приставы незамедлительно выехали к газопроводу и опечатали его», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что юридическое лицо нарушило требования промышленной безопасности на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.