Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Североатлантический альянс после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы видим целенаправленные попытки разогреть обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия», — сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Глава МИД РФ добавил, что НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов. Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о намерении бороться с наркотрафиком и терроризмом, создать инклюзивное правительство, пообещали сделать многое — главное, чтобы они выполняли обещания.