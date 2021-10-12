Москва, 12 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Якутия получит федеральные средства на строительство школы на 275 мест в селе Сайылык Кобяйского улуса. Об этом 12 октября сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В правительстве уточнили, что учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Денежные средства удалось изыскать благодаря перераспределению невостребованных бюджетных ресурсов.