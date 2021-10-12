Курган, 12 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Курганской области Куртамышская центральная районная больница, где развёрнут ковидный госпиталь на 90 коек, получила 10 новых кислородных концентраторов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Кислородные концентраторы

Концентраторы приобретены за счёт Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 750 тысяч рублей.

Отмечается, что в Куртамышской ЦРБ есть стационарная кислородная разводка, которая позволяет обеспечить непрерывной поддержкой 24 пациентов.

«Кислородные концентраторы позволят оказывать помощь одномоментно большему числу больных. К сожалению, тяжёлых случаев, когда это необходимо, становится всё больше», — пояснил главный врач Куртамышской ЦРБ Сергей Исаев.