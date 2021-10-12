Хабаровск, 12 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Из «Сквера врачей» в Хабаровске неизвестные вынесли качели, пять лавочек и семь урн, сообщает «Комсомольская правда».

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Благоустройство сквера врачей, расположенного по улице Тихоокеанской, было практически завершено. Оставалось установить скульптуру, посвященную врачам, а также обустроить зону для занятий спортом.

«Мы сняли самостоятельно две качели, их нужно было доработать после замечаний от общественности. Через несколько дней из сквера кто-то унес пять лавочек и семь урн. И оставшиеся качели сняли. Похитители, скорее всего, использовали болгарку», — рассказали специалисты.

Отмечается, что вандалы были недюжинной силы — урны были прикреплены к брусчатке специальными крепежами. Брусчатку сломали. Да и лавочки были тяжелые и большие.

Теперь подрядчик будет восстанавливать разгромленный сквер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Центральном кладбище Хабаровска 30 сентября были разрушены более 50 памятников.