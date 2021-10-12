Кызыл, 12 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 587. За минувшие сутки выявлено 58 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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«Из 58 заболевших мужчин — 19, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 7», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 11 человек. Таким образом, в настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся более 300 пациентов, в том числе 46 детей. Состояние 64 больных оценивается, как тяжёлое.

Занятость коечного фонда, по ситуации на 12 октября, составляет почти 67% из 450 коек. На амбулаторном лечении находится ещё 279 пациентов.