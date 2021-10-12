Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM Россия придаёт особое значение локализации производства вакцин от COVID-19 в странах, объединённых Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 12 октября в Нур-Султане в ходе встречи глав МИД стран — участниц СВМДА.

Сергей Лавров Mid.ru

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Глава российской дипломатии подчеркнул, что РФ — активный участник глобального противодействия пандемии коронавируса. Россия наращивает поставки лекарств, тест-систем, оборудования и средств индивидуальной защиты.

«Особое значение придаём вопросам передачи технологий развивающимся странам, обеспечению максимальной доступности вакцин, в первую очередь за счет локализации их производства», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что приветствует инициативу Казахстана об укреплении эпидемиологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал, что Россия и Иран обсудили возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в этой стране.

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