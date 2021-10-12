Москва, 12 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В понедельник, 11 октября, нефть марки Brent передвинула трехлетние максимумы до зоны 84,50 долларов за баррель, хотя к закрытию откатилась на 100 пунктов. Сегодня, 12 октября, котировки пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, расположившись немногим ниже уровней открытия в ожидании новых сигналов. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, растущий спрос в условиях рекордного удорожания газа продолжает толкать котировки нефти в «северном направлении» несмотря на крепкий доллар, который готовится к сворачиванию стимулов ФРС. С другой стороны, растущие цены на энергию подогревают страхи по поводу инфляции, что негативно сказывается на рисковых активах и в дальнейшем может ограничить бычий потенциал Brent, которая к тому же выглядит перекупленной, отметил он.

К слову, добавил эксперт, сегодня азиатские площадки снижаются вслед за индексами Уолл-стрит именно на энергетическом факторе, что сдерживает покупки на рынке черного золота. По его словам, в этом контексте не исключена «медвежья коррекция» по Brent, если инфляционные опасения продолжат набирать обороты и вытеснят оптимизм от повышения спроса в сочетании с дорогим газом, спровоцировавшим кризис в Европе и некоторых странах Азии.

В случае развития отката котировки уйдут под отметку 83 доллара за баррель и встретят промежуточную поддержку в районе 82,60 долларов на пути к 82 долларам. Ключевая зона поддержки расположена на уровне 80 долларов, отметил он.