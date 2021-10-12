Киев, 12 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 11 996 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 11 октября на Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1262, медработников — 272)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 562 085.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 352 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 59 052.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 899 297 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 323 492 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 8832 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.