Новосибирск, 12 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев, сообщили в областной администрации.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников и Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве

Отмечается, что в рамках сотрудничества будут реализованы федеральные и региональные государственные программы на территории Новосибирской области, а также совместные проекты, оказана поддержка инновационному развитию промышленного комплекса, техническому перевооружению и модернизации предприятий области.

По словам губернатора, подписание этого соглашения даст старт новому этапу взаимоотношений банка с региональным правительством.

«Со своей стороны, мы заинтересованы в участии банка в различных программах льготного кредитования — это касается и агропромышленного комплекса, кредитование и финансирование проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с нашим центром «Мой бизнес». Также мы заинтересованы в продолжении финансирования нашего жилищного строительства, тем более, что на пороге — запуск нового инструмента «Комплексное развитие территорий». Это — не декларативный документ, а реальный план действий, о которых мы договорились на ближайшие годы», — подчеркнул он.

Стороны договорились и о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере — для обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Новосибирской области.