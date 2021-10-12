Красноярск, 12 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Предварительные итоги уборочной кампании 2021 года подвели в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном правительстве.

Nstrumenttorg.ru Зерно

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, регион вновь занимает лидирующую позицию по урожаю маслосемян рапса. С 73,5% площадей намолочено 271 тыс. тонн семян при средней урожайности 20,6 ц/га.

Красноярские аграрии намолотили более 2,4 млн тонн зерна при средней урожайности 30,7 ц/га. Зерновые и зернобобовые убраны с 84,5% площадей.

В регионе собрано 83,3 тыс. тонн картофеля и 13,6 тыс. тонн овощей. Урожайность — 192 ц/га и 200,9 ц/га соответственно. Перевыполнен план по заготовке кормов.

Одновременно в Красноярском крае идёт подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года.

Как напомнили в правительстве региона, в 2021 году на господдержку агросектора в крае предусмотрено 6,4 млрд рублей, из них более 5 млрд — средства краевого бюджета. В текущем году в край было поставлено 1476 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, уборка зерновых культур продолжается в Хакасии.

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