Балашиха, Московская область, 12 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Владимир Брюквин, оформивший дубль, и Корбан Найт. У «Автомобилиста» отличился форвард Стефан Да Коста.

На сегодняшний день «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на счету команды 16 очков. «Автомобилист» идёт на пятом месте Восточной конференции с 19 очками.

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