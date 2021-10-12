Москва, , 10:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реализовать идею строительства нового парламентского центра, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Владимир Жириновский Instagram.com/zhirinovskiy

«Давайте это сделать и нам, и Совету Федерации», — сказал Жириновский в ходе открытия первой сессии восьмого созыва Госдумы.

Он уверен, что депутат Госдумы Владимир Ресин сможет построить центр за три года, «даже может быть быстрее».

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