Жириновский призвал построить новый парламентский центр
Москва, 12 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реализовать идею строительства нового парламентского центра, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.
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Владимир Жириновский
«Давайте это сделать и нам, и Совету Федерации», — сказал Жириновский в ходе открытия первой сессии восьмого созыва Госдумы.
Он уверен, что депутат Госдумы Владимир Ресин сможет построить центр за три года, «даже может быть быстрее».