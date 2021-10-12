Ярославль, 12 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославле ряд работников «Яргорэлектротранса» частично или полностью лишили премий. Об этом сотрудники предприятия рассказали в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо на Ленинградском проспекте

Акции предприятия принадлежат мэрии Ярославля. Как сообщают работники, слесаря лишились половины премии, а инженерно-технические работники полностью. В мэрии Ярославля этот факт подтвердили, объяснив решение руководства невыполнением показателей.

Сейчас «Яргорэлектротранс» находится под управлением другого транспортного предприятия мэрии — «ПАТП-1». «ПАТП-1» занимается автобусными перевозками, а «ЯрГЭТ» — трамваем и троллейбусом.

«На уровне АО «ПАТП г. Ярославля» утверждён приказ, который регламентирует премии и надбавки руководителей и ИТР служащих. Невыполнение эксплуатационных показателей в части планового выпуска, пробега, доходов влияет на снижение или невыплату данных начислений. Есть основная часть оплаты, а также премия и надбавки, которые выплачиваются на основании выполнения указанных показателей, — рассказал начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Интересно, что сотрудники самого «ПАТП-1» на подобные меры не жаловались.