Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В центре Петербурга восстановлена штатная работа систем оплаты «пилотного» парковочного пространства, приостановленная 8 октября из-за отзыва лицензии у банка-оператора платежей. Одновременно возобновляется начисление штрафов автовладельцам за неоплату парковки.

ИА REGNUM Паркомат

Как сообщили 12 октября в городском комитете по транспорту, с 8:00 вторника вновь доступна оплата парковки без комиссии с помощью паркоматов, официального сайта парковочного пространства и мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Позже возобновится работа СМС-сервиса, о чем сообщат дополнительно.

«В случае неоплаты парковки нарушителям придёт штраф», — подчеркнули в комтрансе.

В настоящее время пилотная зона платной парковки функционирует на 28 улицах Петербурга. Стоимость 1 часа размещения транспортного средства на парковочном месте составляет: категория А и М — 30 руб.; категория В — 60 руб.; категория С — 120 руб. По данным СМИ, с 2022 года 1 час парковки для легковых автомобилей может подорожать до 80−100 рублей.

Добавим, с 1 декабря 2021 года намечен запуск новой зоны платной парковки на 71 улице в центре Петербурга.