Горно-Алтайск, 12 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай расширили список организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, изменения были утверждены на минувшей неделе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

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В частности, в перечень теперь входят работники кинотеатров, транспорта, сфер производства, доставки товаров, добывающей отрасли, управления многоквартирными жилыми домами и так далее.

«Кроме того, до 80% увеличен процент сотрудников, которые должны быть охвачены прививками в организациях сферы обслуживания», — добавили в правительстве.

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