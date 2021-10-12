В Кировской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19
Киров, 12 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кировской области определили категории работников учреждений, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного рвача региона Елизаветы Белоусовой опубликовано на портале управления Роспотребнадзора.
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В частности, документ предписывает вакцинацию работников торговли, салонов красоты, сферы бытовых услуг, заведений общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ и энергетики, сотрудников МФЦ, образования и социального обслуживания, детских игровых комнат и развлекательных центров. Обязательство распространяется и на индивидуальных предпринимателей, работающих в указанных сферах.
Должны быть вакцинированы 80% от общей численности сотрудников.
Первый этап вакцинации необходимо завершить до 10 ноября текущего года, второй — до 10 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории региона действует масочно-перчаточный режим. Не работают кальянные и розничные магазины без отдельного входа площадью менее 800 кв метров. Бани и сауны работают при 50%-ной наполняемости, 75% зрителей от общего числа посадочных мест могут присутствовать на спортивных мероприятиях.
Кроме того, действует ограничение на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров.