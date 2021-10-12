Киров, 12 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Кировской области определили категории работников учреждений, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного рвача региона Елизаветы Белоусовой опубликовано на портале управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В частности, документ предписывает вакцинацию работников торговли, салонов красоты, сферы бытовых услуг, заведений общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ и энергетики, сотрудников МФЦ, образования и социального обслуживания, детских игровых комнат и развлекательных центров. Обязательство распространяется и на индивидуальных предпринимателей, работающих в указанных сферах.

Должны быть вакцинированы 80% от общей численности сотрудников.

Первый этап вакцинации необходимо завершить до 10 ноября текущего года, второй — до 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории региона действует масочно-перчаточный режим. Не работают кальянные и розничные магазины без отдельного входа площадью менее 800 кв метров. Бани и сауны работают при 50%-ной наполняемости, 75% зрителей от общего числа посадочных мест могут присутствовать на спортивных мероприятиях.

Кроме того, действует ограничение на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров.