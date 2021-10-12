Ярославль, 12 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Игра «Локомотива»

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Александр Полунин и Егор Коршков и защитник Денис Баранцев. У «Динамо» отличился форвард Роб Клинкхаммер.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 18 очков. «Динамо» идёт на первом месте Западной конференции с 24 очками.

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