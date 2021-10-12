Саратов, 12 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года количество самозанятых жителей возросло на 20 тысяч. В настоящее время число граждан, применяющих налог на профессиональный доход, составляет более 30 тыс. человек, сообщает региональное министерство экономического развития.

Nalog-briz.ru Самозанятый

Наиболее востребованными сферами являются курьерские, информационные, парикмахерские услуги, перевозка пассажиров, строительство и услуги маникюра. Самозанятые жители Саратовской области за время действия специального налогового режима (с 1 июля 2020 года) заработали более 3 млрд рублей. В бюджет поступило свыше 75 млн рублей налоговых отчислений.

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Для самозанятых в Саратовской области впервые проведут премию «Делай на 100%». Будет выбрано 50 победителей, каждый из которых получит по 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в России в топ самых «молодых» субъектов Федерации по составу самозанятых входят Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская и Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах составляет 33 года.

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