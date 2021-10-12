Киев, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В течение 2022 года на Украине будет принят закон о двойном гражданстве. Об этом 12 октября сообщил первый заместитель главы украинского МВД Евгений Енин.

Паспорт гражданина Украины

«Такой документ (о двойном гражданстве на Украине) можно будет увидеть менее чем за год», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Также замглавы МВД страны уточнил, что в настоящее время этот документ изучают в министерстве юстиции Украины и затем он появится в Верховной раде.

«По поручению президента (страны Владимира Зеленского) мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства», — добавил Енин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что на Украине с первого дня избрания Владимира Зеленского президентом страны воцарилась «анекдотическая ситуация».