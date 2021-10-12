Симферополь, 12 октября 2021, 10:13 — REGNUM Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является невежеством, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Он добавил, что никакие санкции ЕС не изменят выбора крымчан и статуса полуострова, как неотъемлемой части России. Вопрос принадлежности Крыма как российской территории закрыт навсегда, подытожил он.
Как сообщало ИА REGNUM, список персональных санкций, составленный в Евросоюзе из-за воссоединения Крыма с Россией, пополнился восемью фамилиями.
Теперь чёрный список содержит 185 физических лиц и 48 организаций. Его пополнили в основном фамилии служащих судебных органов Крыма и Севастополя. В их числе — начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.