Симферополь, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является невежеством, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Столь очевидное политическое невежество, связанное с очередным расширением списка так называемых крымских санкций, свидетельствует о том, что брюссельские политиканы продолжают дуть в свою русофобскую дуду и лить воду на мельницу Дяди Сэма в тщетных попытках повлиять на исторический выбор крымчан в пользу России», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что никакие санкции ЕС не изменят выбора крымчан и статуса полуострова, как неотъемлемой части России. Вопрос принадлежности Крыма как российской территории закрыт навсегда, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, список персональных санкций, составленный в Евросоюзе из-за воссоединения Крыма с Россией, пополнился восемью фамилиями.

Теперь чёрный список содержит 185 физических лиц и 48 организаций. Его пополнили в основном фамилии служащих судебных органов Крыма и Севастополя. В их числе — начальник управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк.