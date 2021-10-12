Токио, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Компания Honda может выпустить модель Integra нового поколения в виде седана и купе. Об этом сообщает портал BestCarWeb.

Car Watch Honda Integra

Стоит отметить, что сейчас японский автопроизводитель готовится представить китайскую версию Integra и новую Acura Integra для рынка Соединенных Штатов.

Для японского рынка, по предварительной информации, будет выпущена Honda Integra в кузовах седана и купе. А вот для американского авторынка автопроизводитель разработает модель с кузовом лифтбэк.

Пока нет подробностей о технических характеристиках новой Honda Integra. По предварительным данным, американская версия Acura Integra будет базироваться на той же «тележке», что и Civic одиннадцатого поколения. В Японии такая модель оснащается турбированным двигателем на 1,5 л производительностью 182 л. с.

Напомним, в Японии производство Honda Integra осуществлялось с 1985 по 2007 год. Всего было выпущено четыре поколения модели.

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