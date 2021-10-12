Новосибирск, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Дорожные службы Новосибирска за прошедшие сутки вывезли с магистралей и улиц города 173,1 тонны смета и грязи. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила мэрия муниципалитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога зимой

На уборку вышли 89 единиц техники в дневную и 91 единица в ночную смены. Очищено 17 и законсервировано на зиму 146 дождеприемников. Вывезено 95,2 куб. м мусора.

По данным начальника управления автомобильных дорог города Юрия Сердюка, в настоящее время ДЭУ Новосибирска переоборудуют технику для работы в зимний период, 61% техники уже готов для работы зимой.

Также, по его словам, заготовлено 5,5 тыс. тонн противогололедного материала «Бионорд» и 50 тыс. тонн песко-соляной смеси (из отсева горных пород).