Самара, 12 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Еще 192 инфекционные койки намерены развернуть в больницах Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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Сообщается, что в настоящее время в 31 госпитале региона развернуто 7557 мест, в том числе около 500 инфекционных коек остаются свободными.

Отмечается, что сейчас специалисты готовят еще 192 койки в Жигулевской и Приволжской центральных районных больниц для лечения пациентов с COVID-19.

По информации министерства здравоохранения региона, в области увеличился расход кислорода, он превысил предел потребления в ноябре-декабре прошлого года. В настоящее время госпитали заправляются 1−2 раза в сутки.

«Постановлением главного государственного санитарного врача по Самарской области от 8.10.2021 №7 внесены изменения в предыдущее постановление №3 от 15.07.2021 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В частности, расширен перечень сфер, на которые распространяется действие постановления, а также установлен срок 1 декабря 2021 года, к которому должен быть обеспечен охват вакцинацией не менее 80% общей численности сотрудников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в больнице Самары перепрофилируют отделения для помощи пациентам с COVID-19.