Москва, 12 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Бывший официальный представитель Следственного комитета России, телеведущий и журналист Владимир Маркин ушёл из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Владимир Маркин

Маркин был в СКР первым руководителем управления взаимодействия со СМИ. В ведомстве выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

«Человек с чёткой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа», — отметили в ведомстве.

В последние годы Маркин тяжело болел, отмечают СМИ.