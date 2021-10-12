Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может занять пост главы Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Его кандидатуру на эту должность предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 12 октября на заседание глав МИД стран-участниц СВМДА сообщил заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

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Он напомнил, что участники заседания должны сегодня утвердить положения о Совете мудрецов.

«В ходе встречи с нами сегодня утром президент Токаев предложил учредителя СВМДА Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру», — цитирует РИА Новости Рахметуллина.

Совет мудрецов СВМДА создаётся для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.

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Напомним, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, членами которого являются 27 государств азиатского континента, является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Пятый саммит СВМДА состоялся в июне 2019 года.