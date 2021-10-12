Москва, 12 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») открыла первое пленарное заседание нижней палаты парламента восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Валентина Терешкова

Парламентарии обсудят проект постановления о счетной комиссии, создадут временную комиссию по регламенту и организации работы Государственной думы, обсудят изменения в регламент своей работы.

Кроме того, рассмотрят распорядок работы депутатов на период с 12 октября по 31 декабря 2021 года — осеннюю сессию.

После перерыва депутаты обсудят кандидатов на пост спикера Госдумы, вице-спикеров, а также определятся с составами комитетов и их руководством.