Москва, 12 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. «Единая Россия» завершила обсуждение кадровых вопросов, все депутаты Госдумы хотят выполнять свои обещания перед избирателями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

E-dag.ru Владимир Васильев

«Довели до всех депутатов расстановку руководящих должностей в комитетах. Это первые заместители комитетов и заместители председателей комитетов», — сказал Васильев, говоря об итогах заседания фракции.

Он обратил внимание на то, что «в этом году особое отношение к руководящим должностям и к работе в Думе у депутатов — все хотят работать и выполнять свои обещания перед избирателями».

«Мы хотим выполнить программу, которая стала и называется народной в интересах всех и каждого жителя России. Каждый хочет приложить максимум своих усилий», — сказал Васильев.

При этом он указал на то, что количество должностей в этом созыве несмотря на очевидное большинство, довольно тки небольшое.

«Мы поделились с другими партиями, которые не набрали такого количества голосов, и вот это нужно было согласовать… Я видел лица своих товарищей, которые остались без должностей, мы будем с этим работать, безусловно», — сказал Васильев.