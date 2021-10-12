Калуга, 12 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области задокументированы данные, свидетельствующие о размещении иностранным гражданином, проживающим в Калуге, материалов, оправдывающих деятельность международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом 12 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В отношении иностранца было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Решением военного суда обвиняемый, активно сотрудничавший со следствием и давший признательные показания, признан виновным и приговорён к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.