Токио, 12 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В городе Кария в японской префектуре Айти грузовой автомобиль врезался в группу учеников младших классов, которые шли по тротуару. Об этом 12 октября сообщает агентство «Киодо».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что, согласно данным правоохранителей, не менее семи детей в результате этого пострадали и четверо были госпитализированы.

Также указывается, что в данный момент сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюмени случилось крупное дорожно-транспортное происшествие на Червишевском тракте с участием четырёх автомобилей, которое спровоцировали бездомные собаки.