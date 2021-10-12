Индиан-Уэллс, США, 12 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю США Томми Полу в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

В четвёртом круге Пол сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

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