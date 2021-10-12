Новосибирск, , 10:02 — REGNUM В Новосибирской области при поддержке министерства труда и социального развития региона проводится планомерная работа по созданию комфортных условий для переселения соотечественников. За 12 лет действия госпрограммы по переселению соотечественников в регион переехали более 60 тысяч переселенцев из 26 стран мира. Об этом сообщает новосибирское правительство.

Дом правительства Новосибирской области Nso.ru

«Реализуемая программа обеспечивает приток квалифицированных кадров — наших соотечественников, способных успешно интегрироваться в общество и принимать непосредственное участие в социально-экономическом развитии региона. Отмечу, что Новосибирская область — один из привлекательных регионов Российской Федерации для переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За 12 лет действия программы в регион прибыло более 61 тысячи переселенцев. Новосибирская область по числу прибывших соотечественников устойчиво занимает первое место в Сибирском федеральном округе и четвертое в РФ», — прокомментировала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Заявления соотечественников на участие в программе поступают из 26 стран мира. Власти отмечают, что наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для жителей Казахстана (более 90% от общего количества поступивших заявлений), а также соотечественников из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.