Улан-Удэ, 12 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. 13−14 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

Ветер усилится до 15−20 метров в секунду, температура воздуха опустится на 8 и более градусов. На дорогах возможны гололедица и снежные накаты.

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности, поскольку с понижением температуры резко возрастает риск возникновения ЧС на объектах энергетики, ЖКХ, а также на дорогах.

«В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию», — отметили в ведомстве.