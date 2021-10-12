Москва, 12 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Центральный административный округ (ЦАО) является наиболее популярным для ведения бизнеса, сообщает 12 октября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

На центр столицы приходится около 20% от всех запросов онлайн-услуги «Подбор городских помещений для бизнеса». По итогам девяти месяцев 2021 году, зафиксировано более 2 тыс. обращений за услугой. Также пользуются популярностью юго-запад и юг Москвы.

Наиболее востребованы помещения площадью от 25 до 50 кв. метров для открытия магазина, кафе или офиса, а также более 50 кв. метров на открытие объектов складского назначения.

«Самые маленькие помещения — площадью до 25 кв. метров — чаще всего искали в ЦАО, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Здесь арендная ставка традиционно выше по сравнению с другими округами, но и проходимость, как правило, больше. Даже маленькие точки за счет размещения на популярных улицах и перекрестках могут иметь хорошую прибыль».