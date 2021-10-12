Красноярск, 12 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 419 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном управлении Роспотребнадзора.

Павел Редин ИА Красная Весна Многоразовая защитная маска

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За весь период пандемии в крае подтверждено 120 725 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением на дому находятся 29 880 контактных человек. За сутки под наблюдение взяли 2 975 красноярцев. Снято с медицинского наблюдения 2 549 человек.

В регионе проведено уже 3 790 447 тестов на коронавирус (+ 2 419 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Красноярском крае было подтверждено 406 случаев COVID-19.