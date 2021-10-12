Находка, Приморский край, 12 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Находке за осквернение мемориала Победы в Великой Отечественной войне ответит студент одного из вузов Владивостока, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

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Случай вандализма произошёл на памятнике — на клумбах, расположенных около мемориала, были вырваны и брошены в чашу Вечного огня растения и комья земли.

Полиция установила личность вандала — им оказался 19-летний житель Находки, который рассказал, что возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. В своём проступке студент раскаялся и вину признал.

Вандалу грозит ответственность в виде ареста на срок до трех месяцев, также ему предстоит оплатить стоимость вырванных цветов и работу специалистов по очистке чаши Вечного огня от комьев земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге разыскивают вандала, который повредил четыре частных надгробия на Богословском кладбище.