Уфа, 12 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. 633 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что всего в регионе прививки от COVID-19 получили 73 512 человек, при этом справились с ним 63 480 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили коронавирус 168 человек.

Отмечается, что в Башкирии за сутки констатировали смерть 34 пациентов с COVID-19. При этом прививки от этой инфекции получили 1 347 131 человек, завершили вакцинацию 1 226 813 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 октября в регионе за сутки выявили 610 носителей коронавируса.