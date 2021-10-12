Курильск, Сахалинская область, 12 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса, сообщил глава Курильска Вадим Рокотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Таким образом он прокомментировал высказывание премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете Токио над южными Курилами.

«Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — цитирует его РИА Новости.

Глава города добавил, что подобные заявления из Токио звучат постоянно и на Курилах к ним привыкли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы.

В своей программной речи в парламенте 8 октября новый премьер-министр Японии заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы.

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