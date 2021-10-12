Тольятти, Самарская область, 12 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Начало серийного производства моделей Renault Logan и Sandero нового поколения на производственной площадке АвтоВАЗа запланировано на июнь 2022 года. Об этом сообщается на странице издания Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Производство автомобилей будет налажено на заводе в Тольятти. Пока на предприятии тестовые модели дорабатывают в инжиниринговом центре АвтоВАЗа.

В Европе Sandero и Logan третьего поколения выпускаются под брендом Dacia. Новинки были представлены осенью 2020 года.

Автомобили разработаны на основе модульной «тележки» CMF-B, которая является упрощенной модификацией платформы CMF. Последняя лежит в основе таких моделей, как Renault Clio и Captur, которые предназначены для авторынка Европы. Моторная линейка таких моделей состоит из моторов с наддувом объёмом 1,0 л производительностью от 65 до 100 л. с.

Российские версии Renault Logan и Sandero получат отличный от европейских моделей дизайн. Экстерьер автомобилей будет напоминать турецкую версию Logan. А вот интерьер новинок будет такой же, как и у версий для Европы.

Ранее на АвтоВАЗе было выпущено более десяти тестовых моделей Renault Logan и Sandero нового поколения.

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