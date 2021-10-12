Джакарта, , 09:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство имеет очень большие запасы меди и даже заняла 7-е место в мире с самыми большими запасами меди в мире, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Наша страна, Индонезия, имеет очень большие, очень большие запасы меди. Это то, о чем многие из нас не знают», — заявил глава государства.

Президент хочет, чтобы этот потенциал обеспечил наивысшую добавленную стоимость для экономики Индонезии. Джоко Видодо пообещал поручить всем горнодобывающим и угледобывающим компаниям, как частным, так и государственным, осуществлять промышленную переработку.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии подчеркнула проблему независимости Палестины на саммите, посвященном 60-летию Движения неприсоединения в Белграде (Сербия).

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