Москва, 10 мая, 2015, 00:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент России Владимир Путин обсудили 9 мая на встрече в Москве ряд вопросов, в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Организации объединённых наций.

Обе стороны сошлись во мнении, что «полное и добросовестное» исполнение Минских договоренностей является уникальной возможностью для мирного урегулирования украинского конфликта.

Пан Ги Мун и российский президент обменялись мнениями относительно участия ООН в указанном процессе. Помимо прочего, стороны обсуждали политический процесс в Сирии и миротворческий вклад России в изменение международного климата.

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