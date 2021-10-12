Крутихинский район, Алтайский край, 12 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае возник новый скандал, связанный с истязанием детей в приёмной семье. Четверо братьев (пятиклассник, двое шестиклассников и восьмиклассник) постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам в селе Заковряшино Крутихинского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дети

Приёмные родители использовали ребят как бесплатную рабочую силу с утра и до поздней ночи. Кормили редко, гулять не выпускали. За любую провинность следовало физическое наказание. История получила огласку после того, как дети смогли убежать из дома. Истощение и побои подтвердила экспертиза. Уголовное дело по соответствующей статье возбуждено территориальным СУ СК РФ после опубликования истории в соцсетях.

«Следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время следователь СК допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, в рамках предварительного следствия будут изучены причины и условия совершения преступления и дана юридическая оценка должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

По факту произошедшего высказался телеграм-канал «Алтайский сыр»:

"Нашему губернатору поучиться бы — пусть не у Собянина, так хотя бы у «соседа» Цивилева. У них на Кузбассе чуть где гром грянул — губернатор тут как тут: с пострадавшими говорит, в больницу гостинцы тащит, подчинённых «строит». Да, элементы показухи в этом есть. Но люди хотя бы видят: вот он, глава региона, в курсе беды.

С момента, когда всплыла ужасная история 17-летнего барнаульского мальчишки с ДЦП, прошло два дня. Реакции от чиновников не последовало. Публичного сочувствия тем более. Потому что члены нашего краевого правительства привыкли сидеть и бздеть — как бы чего не вышло. А публично отвечать за ЧП и «неудобные» истории — не их вариант. Так и живём с бздунами».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Барнаул был взбудоражен историей 17-летнего Марка: выяснилось, что он проживал в чудовищных условиях (в том числе среди гор мусора в неотапливаемом доме), не получал должного лечения и никогда не учился в школе. О ребёнке словно забыли на долгие годы. До тех пор, пока он сам буквально не выполз к людям без одежды.

Статья ИА REGNUM «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей», в которой шла речь о похожей истории, произошедшей в Заринском районе Алтайского края, помогла осудить жестокую опекуншу.

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