Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Виктор Вовк, занимающий должность заместителя губернатора Ростовской области, покидает свой пост. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 октября.

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В этой должности Виктор Вовк в течение двух лет курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о том, что Виктор Вовк может покинуть свой пост, появились весной 2021 года. Чиновник перешёл на работу в правительство Ростовской области в октябре 2019 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. В разные годы работал в коммерческих организациях транспортного комплекса, возглавлял «Ростовский порт».

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