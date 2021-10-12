Астана, 12 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Радикалы, пришедшие к власти в Афганистане, пообещали сделать многое. Главное, чтобы они выполняли обещания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Mid.ru Сергей Лавров

Он напомнил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о намерении бороться с наркотрафиком и терроризмом, создать инклюзивное правительство. Также радикалы обещали не проецировать нестабильность на соседние страны.

«Главное — чтобы все эти обещания выполнялись», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США, Европейским союзом и НАТО по Афганистану.

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